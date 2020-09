VIDEO ⟩ Surma mõistetud narkodiiler kaevas end Indoneesia vanglast kruvikeeraja abil välja

Changpan on nüüd Indoneesia kõige tagaotsitumate kurjategijate nimekirjas ja immigratsiooniametnikud on andnud välja määruse, mis keelab mehel riigist väljuda.

Ametnikud tunnistasid, et see ei olnud esimene kord, kui süüdimõistetul õnnestus kinnipidamisasutusest pääseda.

«Saime tema kaasvangilt teavet, et ta kavatses põgeneda juba mitu kuud tagasi. Me jätkame tema küsitlemist, et selgitada välja, kas tal on mingit teavet Changpani asukoha kohta,» rääkis Yunus.