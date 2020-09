GALERII ⟩ Valgusfestivalist ilma jäänud Kadrioru park särab ikkagi tuledes

Postimees kirjutas 14. septembril, et Tallinna linnavalitsus otsustas, et koroonaviiruse leviku ennetamiseks jääb ära 16. septembril algama pidanud valgusfestivali «Valgus kõnnib 2020», mis oleks tänavu toimunud juba 15. korda.

Kuigi valgusfestival jäi ära, kaunistavad ägedad valgusinstallatsioonid Kadrioru parki siiski. Elu24 uuris ka Tallinna linnavalitsusest, kui kaua need valgusinstallatsioonid veel Kadriorus üleval on ning kas tegu on samade installatsioonidega, mis esialgselt olid mõeldud valgusfestivalile, kuid pole neilt veel vastust saanud.