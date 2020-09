VAATA OTSE ⟩ «Meie aasta Indias» 1. osa: Tuuli Roosma pere seisab silmitsi kireva elumuutusega

India on kõikide kontrastide maa. Vaesus ja rikkus, puhtus ja mustus, armastus ja julmus, tarkus ja vaimupimedus, tolerants ja rassism – Indias on kõik äärmuslik. Maailmarändurid Tuuli Roosma ja Arbo Tammiksaar koos laste Andrese ja Kristjaniga otsustasid minna otsima vaimsust ja gurusid ning tutvuda kõikide erinevate valgustatuse viisidega. «Esimest korda olime Arboga ka tõeliselt nugade peal, et kuidas see valgustumine täpselt käima peaks,» meenutab Tuuli.