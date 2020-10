Teises osas:

Diwali on nagu India jõulud. Ainult et jõulukuuse asemel tuuakse tuppa raevukas jumalanna Kali, kelle paljudes kätes on eheteks maharaiutud verised pead. Tõmbame jalga püksid, mis kaenla alt pigistavad ning kerime endale ümber 14 meetrit kangast. Andres lõhkab aatompommi ja Kristjan avab juuksurisalongi. Pidu missugune!