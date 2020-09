VIDEO ⟩ Atlandil on tekkinud haruldane «zombitorm»

Sel aastal on Atlandi ookeanil tekkinud nii palju orkaane, et meteoroloogid pidid nendele nime andmiseks võtma appi kreeka tähestiku.

Septembris on Atlandil möllanud viis orkaani ja troopilist tormi, mille seas on ka Paulette. Ülejäänud neli on Renee, Sally, Teddy ja Vicki.

Tegemist on alles teise korraga, mil nii palju orkaane ja torme on samaaegselt üle ookeani liikunud.

Orkaaniasjatundjad jätkasid, et selliste tormide tekketõenäosust on suurendanud asjaolu, et nii Atlandi ookeani põhja- kui lõunaosas on veetemperatuur sel aastal olnud keskmisest kõrgem.