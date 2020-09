Sel sügis- ja talvehooajal soojamaareisile mineja peab arvestama võimalusega, et ka rannas tuleb kanda maski. Pilt on illustratiivne.

Meie kliimavööndis on päikesevalguses viibimise vajadus ning stressivaba puhkus sama vajalikud kui viiruste eest hoidumine. Kuhu on aga sel sügis- ja talvehooajal üldse võimalik reisida? Kui soovitatav on praegusel keerulisel aja mõelda Egiptuse reisile ja kas tasub broneerida Prantsuse Alpides asuvas suusakuurortis majutus ja nädalane mäepilet?