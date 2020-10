VAATA OTSE ⟩ «Roaldi retked Eestis» viib toitvale retkele mööda Tallinn-Narva maanteekõrtse

Tänases saates künnab Roald maha enam kui kakssada kilomeetrit, et tutvuda uute maitsete, ägedate inimeste ja veelgi ägedamate köökidega, mis jäävad vahetult suure Tallinna ja Narva vahelise maanteetrassi äärde. Saatejuhi eesmärgiks on avardada kokanduslikku silmaringi. Kumb maitseb paremini, kas jahimehe metsseapraad või värske kanašašlõkk? Seljanka kapsapirukaga või hoopis superburger topelt juustuga? Kas pikk ja kärarikas maantee on ikka kaubanduslikult nii soodne, kui pealtnäha paistab?