Paljud mäletavad Toivo Freeman Pilti seltskonnaajakirjade esikaantelt. «Mulle see meedia tähelepanu ei meeldinud, millegipärast minu nõusolekut ei küsitud. Pandi mingisuguseid liitsõnu juurde. Ühesõnaga, tol ajal oli meedial võimalik vorpida endale vajalik tegelane inimesest ja seda nad ka tegid,» räägib Pilt saates. See on lugu noore Eesti mehe võitlusest alkoholiga, raevu seljatamisest ning rahu tegemisest endaga ja ümbritseva maailmaga.