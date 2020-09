PÄEVAPOKAAL ⟩ Madis ei viitsinud pealkirja mõelda: jahume nublu saarest ja linnusitast

Kuna suhetest on viimasel ajal juba liiga palju juttu olnud (Madise sõnad!), siis võtsime seekord ette mittesuhtelised uudised. Arutleme selle üle, miks peaks kedagi maetama seeneniidistikust kirstust, ning mis siis ikkagi juhtus, et Venemaal koristajast ühtäkki vallavanem sai. Viimasena lahkame päeva pommuudist ehk siis möminaräppar nublu ostis endale saare, sinna saadeti kohale fotograaf ning nüüd me saame seda arvustada!