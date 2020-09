Blogija Mari-Leen kodusünnitusest: mingi täispuhutav vann elutoas ei paku pinget

Kui Marimelli blogi üks autoritest (teine on tema elukaaslane Meelis) Mari-Leen Albers palus nende Instagrami jälgijaid, et nood temalt küsimusi küsiks, siis laekus neid omajagu. Ühe asjana küsiti naiselt, kas ta kaaluks kodusünnitust.

«Ma olen sellele mõelnud, aga mingi täispuhutav vann elutoas ei paku ka pinget, endal meil vanni pole ja vannitoa põrandal niisama vedeleda tundub ka veider.. mulle soovitas seriaalivõtetel Toomas Kirss hüpnosünnitust hoopis 🙃kellel kogemusi võib mulle kirjutada, see tundub suht loogiline,» oli Mari-Leeni vastus jälgija küsimusele.

Hüpnosünnitus on sünnitusabi filosoofia ja meetod, mis põhineb usul, et kõik beebid peaksid sündima õrnas, rahulikus ja rõõmuküllases atmosfääris.

Meetodi lõi 1989. aastal USA terapeut, nõustaja ja pedagoog Marie F. Mongan ja see on tänaseks kasutusel juba 46 riigis. Tegemist on põhjaliku sünniks ettevalmistumise programmiga, mis õpetab lapseootel peredele lõdvestus-, enesesisendus-, hingamis-, visualiseerimis-, afirmatsiooni- ja massaažitehnikaid ning annab põhiteadmisi rasedusest ja sünnist.