VIDEO ⟩ Pablo Escobari vennapoeg väidab, et leidis narkoparunist onu kodust 18 miljonit dollarit

Vennapoja andmetel elas Pablo Escobar seal viis aastat, see korter kuulub seni perekonnale.

Nicolas Escobar andis intervjuu telekanalile Red+Noticias, kus ta ütles, et ta tunnetas ja see viis ta rahapeidikuni.

«Sisetunne ütles, et kuskil peab mingi salakoht olema. Kui ma lõpuks selle leidsin, siis see haises kohutavalt. See oli sada korda hullem kui laiba lagunemise lõhn,» sõnas tuntud narkoparuni vennapoeg.