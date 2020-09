GALERII ⟩ «Pilvede all» Mari läbi aegade: kuidas on sarjaelu teda muutnud?

Kui menusari «Pilvede all» 2010. aasta sügisel alustas, oli sellele planeeritud vaid üks hooaeg. Alguse ja lõpuga lugu kolmest õest, kel ühine ema, kuid erinevad isad. Läks aga nii, et sari on eetris olnud juba 10 aastat ning 30. septembril alustab 21. hooaeg.

Mari Murakas

Kes esimest hooaega mäletab, see teab, et Mari (siis veel Jakobson) oli õdedest kõige enesekindlam ja julgem. Ta polnud suhtes ja valmistas pidevalt meelehärmi oma õdedele, öeldes otse välja kõik, mida Pireti ja Kertu elus toimuvast arvas (Eriku ristis supinahaks just Mari). Ta nautis oma vabadust ja armastas oma tööd.

Mees, kes ootamatult Mari ellu astus (Indrek Murakas), on täna tema abikaasa ja kahe lapse isa. Vaataja mäletab kindlasti, milline oli nende kohtumise stseen ja kui konarlik oli selle suhte algus. Kerge pole neil olnud ka abielus, sest mõlemal on ette tulnud armumisi. Õnneks on osatud oma suhet hoida ning kriisidest üle saada. Küllap on selles olnud oma roll ka lastel, kellest tänaseks on kasvanud toredad kaaslased oma vanematele.