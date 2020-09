GALERII ⟩ «Pilvede all» Erik läbi aegade: kuidas on sarjaelu teda muutnud?

Kui menusari «Pilvede all» 2010. aasta sügisel alustas, oli sellele planeeritud vaid üks hooaeg. Alguse ja lõpuga lugu kolmest õest, kel ühine ema, kuid erinevad isad. Läks aga nii, et sari on eetris olnud juba 10 aastat ning 30. septembril alustab 21. hooaeg. Stsenarist Eleonora Berg on sel puhul teinud ülevaate oma loodud tegelaste elust ja arengust läbi aastate.

Erik Laurand

Erikut võib armastada või vihata, aga ükskõikseks ei jäta ta kedagi. See mees on algusest peale teadnud, kuidas elus asjad käivad. Ta on müünud autosid, juhtinud kirjastust, uskunud jumalat, olnud kodutu, viibinud hullumajas, töötanud hotellis, saanud saatejuhiks ja mida kõike veel! Samal ajal on ta abiellunud ja lahutanud, elanud koos erinevate naistega, sest peale Kertu on pildile mahtunud veel Maria, Riina, Liina, Siiri.

Nii võib ainult imestada ja kaasa tunda, kuidas on poja elupöördeid vaadates vastu pidanud ema Maimu. Ehk on ta leidnud lohutust Eriku lastest, keda nüüdseks on kokku lausa kolm, neist ainult üks Kertuga. Erik paistab taas olevat veendunud, et ikkagi on just Kertu see, keda ta päriselt armastab ja kellega koos olla soovib. Kuigi Kertu on eluga edasi liikunud ja leidnud oma ellu uue armastuse, ei pea Erik end veel kaotajaks ning võitleb lõpuni!