GALERII ⟩ «Pilvede all» Sirje läbi aegade: kuidas on sarjaelu teda muutnud?

Kui menusari «Pilvede all» 2010. aasta sügisel alustas, oli sellele planeeritud vaid üks hooaeg. Alguse ja lõpuga lugu kolmest õest, kel ühine ema, kuid erinevad isad. Läks aga nii, et sari on eetris olnud juba 10 aastat ning 30. septembril alustab 21. hooaeg. Stsenarist Eleonora Berg on sel puhul teinud ülevaate oma loodud tegelaste elust ja arengust läbi aastate.

Sirje Jakobson

Vaataja kindlasti mäletab, et esimesel hooajal ei tulnud Pireti, Mari ja Kertu emal Sirjel (Rita Rätsepp) suust sõnagi. Lugu algas hoopis sellega, et Sirje sattus haiglasse ning pidi pikemaks ajaks ratastooli jääma. Õnnetu lugu, mis kolm tütart ema haigevoodi juurde kokku tõi, aga sai õnneliku lõpu, sest Sirje tervis paranes ja Albert võttis naabrinaise enda hoole alla. Nagu tänaseks teame, on Albert olnud Sirje kõrval alati olemas, mis on ka loomulik, sest just tema on Pireti isa.

Paraku ei tulnud Sirje abielust Albertiga midagi välja. Mees on tema kärsitu loomu jaoks lihtsalt liiga aeglane ja peale selle veel nii korralik ja kohusetundlik, et Sirjet see lausa ärritab. Õnneks on nad suutnud sõpradeks jääda, kuigi kisklemist on ette tulnud. Sirjele on aeg-ajalt pinnuks silmas Alberti abikaasa Inna, nende üksmeelselt abielu Sirje lihtsalt ei mõista. Tema enda kooselu Gunnariga kulges üle kivide ja kändude ning kuigi Sirje igatseb meest väga, mõistab ta sisimas, et oma loomult on ta pigem üksik inimene.