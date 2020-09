VIDEO ⟩ Põrunud doktor: hambaarst kiskus patsientidel terveid kikusid välja ja uhkeldas sellega semude ees

Tänavu jaanuaris esitati Alaskas tegutsenud hambaarst Seth Lockhartile 46 süüdistust sesoes pettuste, hoolimatu ohu tekitamise ja ebaseaduslike hambaravivõtetega. Ahjaa, lisaks sellele tegeles mees ka hammaste väljatõmbamisega oma äranägemise järgi.

Sel nädalal otsustas kohus määrata mehele ligi kahe miljoni dollari suuruse pettuse eest ka reaalse vangistuse, vahendas Ladbible.

Kogu lugu sai aga alguse juba 2016. aasta juulis, kui Alaskal Anchorage'is asuva Clear Creeki hambaravikabineti hambaarst Seth Lockhart lasi filmida seda, kuidas ta patsient Veronica Wilheimi opereeris kõikudes ise tasakaaluliikuril.

Videomaterjalis on näha, kuidas Lockhart eemaldas patsiendi suust hamba ja tegi seejärel tasakaaluliikuril edukat hambaeemaldamist tähistanud «võidusõidu».

Seda videomaaterjali jagas üleolev Lockhart vähemalt kaheksa sõbraga, kiideldes, et see on «uus hooldusstandard».

24-aastase hambaarsti hoolimatu käitumine viis aga tema tegutsemise laiema uurimiseni, mis paljastas ebaseadusliku hambaravi ja hoolimatu patsientide ohtu seadmise ning hulga kelmuseid ja pettuseid.

Selgus, et Lockhart oli kindlustusfirmalt Medicaidi välja petnud 1,9 miljonit dollarit.

Kaadris olev patsient Veronica Wilheim rääkis kohtus tunnistust andes, et tal ei olnud aimugi, et teda protseduuri käigus filmiti. Naine sai sellest teada alles siis, kui politsei temaga ühendust võttis.

Videot näinud naine oli selle sisust šokeeritud ja lisas, et ei andnud nõusolkut ei oma filmimiseks ega ka selleks, et arst seisaks protseduuri ajal tasakaaluliikuril.

«See on ohtlik. Ma arvan, et sa pead olema üsna nartsissistlik, sa pead olema üsna end täis, et arvata, et saad kellegi hamba hõljuklaual seistes välja tõmmata,» rääkis vihane naine.

Viie nädala pikkuse kohtuprotsessi järel mõistis Anchorage'i ülemkohtu kohtunik Michael Wolverton Lockharti süüdi.

«Dr Lockharti tegevusest selgus, et juul kui keegi ei oleks seda kõike kõrvalt näinud, siis ei oleks see kunagu välja tulnud,» selgitas Wolverton otsust ette lugedes.

«Lookhart peaaegu tappis paljud oma patsiendid, tehes anesteesiat tuhandeid kordi ilma koolituse või patsientide nõusolekuta. Samal ajal varastas ta Medicaidilt raha,» lisas kohtunik.

Muuhulgas lasi Lockhart patsientidel hambaid välja tõmmata ka oma büroojuhil Shauna Cranfordil, kes osales samuti pettuses.

Naisel puudus aga igasugune hambaarstiõpe, vahendas Anchorage Daily News.

Kohtus andis tunnistusi ka üks Lockhearti endine patsient, kelle sõnul tõmbas hambaarst tal suust neli hammast välja, ilma enne temaga konsulteerimata. «Kujutage ette, et ärkate üles ja teil on neli hammast suust kadunud,» kirjeldas mees kohtus oma ehmatust.

Lisaks Lockheartile mõistis kohus 40. kuriteos süüdi ka süüdi ka Lockharti ettevõtte Lockhart Dental LLC, mis tegutses Clear Creek Dentali nime all.

Hooletu hambaeemaldus ja selle filmimine sai Lockheartile kirstunaelaks ka ses osas, kuna see aitas tõestada, et ta uimastas kindlustusfirma Medicaidi patsiente asjatult tihti ka selleks, et suurendada fiktiivselt nende arveid, mis aitas arsti ettevõttel suuremat kasumit teenida.

Juhtumist selgus, et Lockhart võttis oma partneritelt pettusega 250 000 dollarit ja endised töötajad väitsid, et ta nõudis spetsiaalselt Medicaidi patsientide uimastusprotseduuri.