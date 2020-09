KUNINGLIK BEEBI ⟩ Prints Andrew' tütar printsess Eugenie ootab esimest last!

The Sun kirjutab, et printsess Eugenie jagas rõõmusõnumit sõprade ja perega septembri alguses. Naise vanemad, Sarah, Yorki hertsoginna (60) ja Prints Andrew, Yorki hertsog (60) on väljaande sõnul uudisest lausa «vaimustuses».

Ka kuninganna Elizabeth II (94) ja prints Philip (99) on samuti põnevil, et saavad tervitada oma üheksandat lapselapselast. Kuninglik beebi peaks sündima neli kuud enne prints Philipi 100. juubelit.

«See uudis on kogu perekonda ergutanud,» avaldas kunigliku pere lähikondlane The Sunile. «Eugenie ja Jack on rõõmsad ja rääkisid sellest Sarah'ile ja Andrew'ile mõned nädalad tagasi. Nad on sellest äärmiselt vaimustuses, sest Yorki hertsogipaar pole pikka aega häid uudiseid kuulnud.»

Lähikondlane vihjab siin skandaalile, millesse on kistud ka prints Andrew. Nimelt väidab üks Jeffrey Epsteini endine seksiori Virginia Giuffre, et oli ta kõigest 17-aastane, kui pidi prints Andrew'ga seksima. Lisaks väidetakse, et Yorki hertsog osales ka teistel seksipidudel, kus olid alaealised tüdrukud ja püüdis oma ajal isegi Epsteinile soodsamat kohtulahendit saada.

Kuninganna Elizabeth II poeg prints Andrew on seni kõik süüdistused tagasi lükanud.