Selgus telekonkursi «Klassikatähed» tänavune tiitlivõitja

Finalist Triinu Piirsalu oli viimase saate eel suures elevuses. «See teekond siin on olnud nii arendav! Olen saanud juurde enesekindlust kõiges, mida ma teen – leidnud erinevaid lähenemisnurki, õppinud oma aega paremini planeerima ja saanud kaamerate ees esinemise kogemust,» oli Triinu juba rahul enne finaali.

Flötist Siret Sui lisas, et kuigi võit oleks olnud kõigile magus, võis ta oma eesmärgi juba enne finalisti täitunuks lugeda. «Olen finaalis, saan mängida lugusid, mida olen ette valmistanud. Saade on andnud võimaluse eksperimenteerida, oma ideid teoks teha, ansambleid kokku kutsuda – teha asju, mis mulle tohutult meeldivad. See viimane voor saab olema pidu,» rääkis Siret.