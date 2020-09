Nimi on Bond, päriselt James Bond

«Briti agent James Bond oli idablokki kuulunud Poolas 1964 ja 1965. Ta sõitis Poolas ringi. Ta flirtis meeleldi naistega nagu ka raamatu ja filmi Bond, kuid arhiivis ei ole sõnagi selle kohta, kas talle maitses viinamartiini. Kuid on märge, et talle meeldis Poola õlu,» sõnas arhiivijuht Marzena Kruk.

James Bondi filme on kokku 25 ja Bondi on mänginud kuus näitlejat. Kõige värskem film on sel aastal valminud «No Time To Die». Peaosas on Daniel Craig.