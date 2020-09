94-aastane loodusteadlane purustas Instagrami rekordi ja kogus vaid mõne tunniga miljon jälgijat

«Sotsiaalmeedia ei ole Davidile tavapärane asupaik, nii et kui ta salvestab ainult Instagrami jaoks mõeldud postitusi, nagu see siin, siis me aitame tal seda kontot hallata,» selgitasid mehed.

«Olen viimased 60 aastat esinenud raadios ja televisioonis, kuid Instagramis on see minu esimene kord. Nagu me kõik teame, on maailm hädas. Mandrid põlevad. Liustikud sulavad. Korallrahud surevad. Kalad kaovad meie ookeanidest. Loetelu on pikk,» rääkis mees videos.