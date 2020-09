TÕELINE HITT ⟩ Selle eest saab saare küll: loe, kui menukaks on osutunud nublu jäätis!

«Peab ütlema, et Nubliku jäätis on osutunud ülimenukaks jäätiseks,» lausub Premia juht Aivar Aus Elu24-le. «Kuna see tuli müügile alles juuli viimastel päevadel, siis saamegi rääkida vaid augusti müüginumbritest, mis olid väga head. Augusti söödi ära 10,4 tonni Nubliku jäätist ehk teisisõnu, 162 000 jäätist. See number jäi paari tonniga alla meie kõige populaarsema pulgajäätisele, mis on siis Väike Tom vanillijäätise šokolaadiglasuuris. Ühe kuu näitel saame öelda, et nublu ja Väike Tom on sama kategooria artistid. Tuleviku osas oleme positiivsed ja püüame jätkuvalt koos uusi hitte välja nuputada.»