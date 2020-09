PILDID ⟩ Vaata, milline kaunitar on sirgunud Jaak Joala lapselapsest!

«Olen alati laulmas käinud. Hetkel harjutan näiteks koos Laura Põldverega,» rääkis carmen raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!» antud intervjuus. Ma ei oska öelda, kas armastus muusika vastu on just vanaisalt tõuke saanud. Usun, et isegi kui mu vanaisa oleks olnud hoopis teine ja täiesti muusikakauge inimene, siis tõenäoliselt tegeleksin ikka laulmisega. Mulle meeldib muusika ja ka laulda olen alati tahtnud». Muusikaga seotud tulevikuplaanide osas oli Carmen siiski pigem tagasihoidlik: «Ma ei taha midagi kindlat täna välja lubada. Eks ma unistan ikka! Usun, et elu ise näitab, mis saama hakkab.»



Kui veel 2015. aastal, Carmen Elu24-le intervjuud andes ja Kuldsel Plaadil oma vanaisa auhinda vastu võttes nägi välja veel pruunide juustega noor tütarlaps, on temast tänaseks sirgunud blondide kiharatega kaunitar.