KARM REAALSUS ⟩ Kuninglik perekond kaotab pandeemia tõttu kümneid miljoneid

Reedel avaldas kuninglik raamatupidaja Michael Stevens perekonna 2019-2020 aasta finantsaruande. Kui suurem osa sellesse kaasatud kulutustest pärinevad juba enne ülemaailmse tervishoiukriisi paisumist, selgitas ta siiski, kuidas pandeemia jätab püsiva mõju Briti kuningakoja sissetulekule, vahendab Fox News. Stevens ütles, et kuninglike hoonete külastamiste pealt teenitava summa vähenemine tooks tõenäoliselt kolme aasta jooksul kokku umbes 15 miljoni naela suuruse puudujäägi. «Kui vaatame oma peamist suveräänset toetust ja suveräänse toetuse täiendamiseks saadavat tulu, mis mõlemad toetavad kuninganna ametlikke kohustusi, ootame Covidi mõju tõttu Royal Collection Trustilt tulude olulist vähenemist,» ütles Stevens. «See moodustab suurema osa prognoositud sissetulekute puudujäägist, mis on meie hinnangul järgmise kolme aasta jooksul umbes 5 miljonit naela.»

Ta lisas, et pandeemia mõju põhjustab tõenäoliselt ka 20 miljoni naela puudujäägi 10-aastases 369 miljoni naelase programmi raames, et asendada kuninganna Londoni kodus Buckinghami palees vananenud küte, torustik ja juhtmestik. Ametnikud on öelnud, et palee vananevat infrastruktuuri, mida uuendati viimati pärast II maailmasõda, ähvardab katastroofiline rike, kui seda ei asendata. Stevens rõhutas, et kuigi pandeemia põhjustab languse, ei otsi kuninglik perekond valitsuselt rahalist abi: «Nendele väljakutsetele vastates ei kavatse me taotleda lisaraha, vaid püüame mõju hallata oma jõupingutuste ja tõhususe abil.»