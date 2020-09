KUULA ⟩ Ameerika lauljatar äratas kunagise Eesti retrohiti taas ellu

MC Licia, kodanikunimega Felicia Prehn, elab Soomes koos oma produtsendi Markku «Rama» Raskiga. Koroonakriisi ajal on Prehn loonud uut muusikat ning juhtinud FinestFMi saadet «Estonian Music Hour», mis on ainuke ingliskeelne raadiosaade, mis keskendub vaid Eesti muusikale. «Koroona ning lockdown'i ajal oli alguses raske muusikast mõelda,» kirjeldab Prehn kevadisi sündmuseid. «Kõik mu esinemised tühistati ja tundsin end seetõttu kohutavalt. Kuid mõistsime Ramaga, et muusika on ainus, mida viirus meilt võtta ei saa.»