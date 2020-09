Lapsele otsa sõitnud juhti otsiv Zuzu Izmailova: linnas võiks kiiruspiirang olla 30 km/h

Eilne liiklusõnnetus Tallinnas Sõle tänaval on üksjagu vastukaja saanud. Meedias avaldatud videosalvestuselt ei ole näha kogu sündmuse käiku, kuid järjekordselt oli tegemist avalikel teedel omavahelise mõõduvõtmisega. Tulemuseks liiklusõnnetus ja kaks haiglasse kontrolli toimetatud isikut. Menetlust liiklusõnnetuse osas on juba alustatud, samuti on ühendust võetud ka „kiirendusvõistlusel“ osalenud BMW omanikuga ning sõidukit kasutanud isik on politseile teada ja kutse politseisse saanud. Avalikel teedel sellise käitumise keelatust peaks kõigile meelde tuletama hiljuti Laagna teel juhtunu. Teed ja tänavad ei ole koht, kus oma teadliku tegevusega seada ohtu ennest ja teisi inimesi. Õpi teiste, mitte enda vigadest❗️ Turvalist liiklemist❗️