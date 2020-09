RAJU VAATAMINE ⟩ Estoni Kohvri ja reketi uues muusikavideos lendab veri ja välgub paljas ihu

«Meil on Estoni Kohvri ja boipepperoniga selline poistebänd ka, mis on väga tore projekt,» rääkis reket maikuus Elu24-le antud intervjuus. «Meil on tegelikult iga nädal stuudioaeg, kus me käime nokitsemas. Võib-olla pean ma oma pseudonüümi ära vahetama, et saaks veidi vabamalt neid sõnu kirjutada, aga igatahes tore on, kui keegi draivib veel ja ei pea lihtsalt enda ning ainult iseenda graafikuga arvestama. Seal teised ka tahavad ja pushivad, et ise olla paremad ja kirjutada paremini. Eks näis siis, millal need laulud kunagi tulema hakkavad, aga seda projekti on väga tore teha. Endal on põnev, et lõpuks on laual lihtsalt muusika – keegi ei kirjuta enam enda elukogemustest – su elus ei juhtu nii palju, et sa ainult sellest kirjutad laule. Have fun with it.»