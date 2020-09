PILDID ⟩ Fännid kahtlustavad, et 42-aastane Nicole Scherzinger on lapseootel

Scherzinger postitas tasahilju Instagrami fotod, millel poseerib kollast värvi rõivakomplektis. Kuigi kaadrid on erakordselt ilusad, jäi fännidele piltidel silma ka lauljatari keskkoht.

Nimelt usuvad nii mõnedki fännid nüüd, et lauljatar võib lapseootel olla. Nii mõned julgemadki on seda kommentaariumis lauljatarilt ka otse küsinud: «Kas sa oled rase?»

«Ma näen kõhukest ja see ei saa toidust olla,» kirjutas veel teinegi.

Ka kolmas lisas: «Ta lisas need pildid (Instagrami - toim) ja kustutas, seejärel laadis need uuesti üles - loomulikult on ta rase.» Ilmselt vihjab fänn siin sellele, nagu oleks lauljatar oma pilte töödelnud ja need seejärel uuesti postitanud.

Kuid leidus ka neid fänne, kelle arvates pole lauljatar kindlasti lapseootel. «Ta ei näe üldse rase välja ja kui ta ka oleks, siis mis see teie asi on?» kirjutas üks.

«Vau, ma tahaks näha nende inimeste kehasid, kes uurivad, kas ta on lapseootel. Ta on suurepärases vormis, need on tema kõhulihased ja külgedelt paistavad... tema puusaluud! Ta on imelises vormis ja näeb vapustav välja. Pole vaja teisi kividega loopida, kui ise klaasist majas elad!» lisas veel teinegi.

Scherzingeri kallim on endine ragbimängija Thom Evans (35). Paarike tutvus möödunud aasta oktoobris ning nende suhe algas veidi pärast nende tutvumist.

Briti väljaanne The Sun kirjutas juba suvel, et väidetavalt plaanivad nad pisiperet. «Thom rääkis sõpradele, kuidas ta võtab toidulisandeid, et tõsta viljakust,» avaldas paari lähikondlane väljaandele.

«Nicole ja Thom on hullupööra armunud ja nad on juba rääkinud ka tõsistel teemadel, nagu näiteks lapsed ja abielu.»