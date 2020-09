ULAKAD MENDID ⟩ Briti naispolitseinik tegi töö ajal abielus kolleegile suuseksi

Kohtuistungil tõestati, et paar sõitis kahe erineva politseiautoga kaugematesse piirkondadesse, et nad saaksid kohtuda ajal, mil nad pidid tegelikult tööl olema. Mõlemad olid ka vahetuse ajal sõitnud Phillipsi koju, et seal veidi hullata. Selgus, et Phillips tegi Perry'le ka politseiautos suuseksi. Ühe lapse ema Phillips saatis oma kolleegile ka seksikaid pilte, millest mõned olid tehtud vahetuse ajal.

Meespolitseinik Perry, kes on abielus ja kellel on kolm last, tunnistas, et tema ja Phillipsi vahel oli tugevat paitamist ja suuseksi. Mees avaldas, et nad olid töö ajal ka suudelnud ja kallistanud. Tema abikaasa on samuti politseinik ja töötab samas jaoskonnas, kust Perry ja Phillips on nüüdseks lahkunud.