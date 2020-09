2 KUUD JA LÄBI ⟩ Demi Lovato läks kihlatust lahku nii, et ta mehele ei öelnudki

Lauljatar Demi Lovato andis juuli lõpus sotsiaalmeedia vahendusel teada, et on leidnud oma elu armastuse, näitleja Max Ehrichi, kellega ta suvel ka kihlus. Nüüd on aga selgunud, et lauljatar jättis kihlatu maha ja Ehrich sai sellest teada kõmumeedia vahendusel.