Viivi Sõnajalg avameelselt alkoholismist: me ikka Siiriga kahekesi liuglesime seda allavoolu teed

«Siis ma tegin kindla otsuse, et ükskõik, mida see mulle maksma läheb, ükskõik mida see tähendab. Olgu, ma kaotan oma hüved, senise elustandardi, aga ma lähen.» Nii otsustaski ta minna Lootuse külla, mille üheks rajajaks Sõnajalad ka ise olid.

«Vahel edasiminek elus tähendab tagasiminekut, alistumist, alla andmist,» tunnistas ta. «Ühesõnaga, ma otsustasin päästa meie abielu, päästa meie suhted, päästa meie kallis perekond.»

Viivi avaldas saates ka, kui suureks neil alkoholikogused lõpuks läksid. «Noh, ühest veinist muidugi päevas ei piisanud, vahel ka kahest mitte. Kolm. Ikka suured kogused,» tunnistas ta.

Lisaks avaldas naine, et pigem tarbisid nad õega kahekesi alkoholi, abikaasad niimoodi ei võtnud. «Eks seda sai ka salaja tehtud. Sõltlase ellu tuleb ju ka see, et nad hakkavad oma asju peitma kõikvõimalikesse kohtadesse, aga meist paistab see ju nagunii välja, kui me oleme seda teinud.»

«Ei, nad (abikaasad - toim) ei ühinenud. Me ikka Siiriga kahekesi liuglesime seda allavoolu teed.»

Viivi tunnistas, et kui ta esiti alkoholist loobuda üritas, siis tuli ette ka tagasilööke. «On olnud tagasilööke, alguses oli, aga see on selline, ma ütleks mäng, mängumaa, sellega ei tasu riskida.»

«Meie, sõltlaste ajukeemia on sedavõrd muutunud, et me peame arvestama sellega, et ütleme kui tavalised inimesed saavad võtta klaasikase veini ja mul ei ole kahju seda vaadata, las võtavad, kui nad oskavad seda teha, aga mina ei tule sellega enam toime.»

«Sest kui ma mõtlen ja teen järeleandmisi, et võtan väikese klaasikese, tunnen sellest naudingut ja rõõmu, siis varsti järgneb sinna teine-kolmas. See on selline ohtlik mäng, millega ei tasu riskida.»

Ta tunnistas saates ka, et on alkoholisõltlane. «Jah, muidugi. Mulle meeldib see, et tänapäeval siiski meie ühiskonnas ka, me oleme edasi liikunud nii palju, et see pole mingi tabuteema või kohutav häbiaasi seda tunnistada, sest see on haigus, nagu iga teine asigi on haigus, ainult selle vahega, et sellest on võimalik paraneda, terveks saada.»

Nüüdseks on Viivi n-ö puhas olnud juba kaks aastat. Ta avaldas, et ka õel Siiril läheb järjest paremini. «Ta ei ole (sõltuvusest - toim) täielikult vabanenud, aga ta asus õppima usuteaduste instituuti ja see on kindlasti tema ala...» avaldas Viivi.