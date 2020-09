VIDEO ⟩ Laulja Kerli Kivilaan näitas oma uut oskust: normaalset nägu ei suutnud ette manada

Möödunud aastal looga «Cold love» Eesti Laulu finaali jõudnud Kerli Kivilaan avaldas sotsiaalmeedias, et on sel aastal omandanud uue oskuse.

«Mõtlesin siin esimese laine alguses, et vot nüüd on käes see kauaoodatud vaba aeg, et lõpuks ometi õppida basic levelil (põhitasemel – toim) kitarri mängima,» teatas Kivilaan ja jätkas: «olen ausalt hoogu võtnud selleks liiga palju kordi.»