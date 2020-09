Kõvasti kaalust alla võtnud Rebel Wilson on napsanud endale noore miljonärist kallima

Elu24 kirjutas juba möödunud aasta novembris, et Austraaliast pärit Hollywoodi näitleja Rebel Wilson on kõvasti alla võtnud. Kestva aasta nimetas Wilson aga enda tervislikuks aastaks ja tunnistas juulis, et võttis kestval aastal esimese kuue kuuga alla veel 20 kilo! Näitlejanna on oma suurt muutust sotsiaalmeedias jaganud ning fännid ei väsi kiitmast, kui hea naine välja näeb.

Kuigi ta on oma kaalulanguse osas olnud väga avalik, on Wilson pingsalt saladuses hoidnud oma armuelu. Nüüd on aga naine sotsiaalmeedia vahendusel andnud suure vihje ja tundub, et Wilsoni süda on võetud! Austraallanna kallim on Ameerikast pärit miljonär Jacob Buschi. Küll aga tundub, et Wilson on suhet saladuses hoidnud juba pikalt, sest näitlejannat märgati miljonäriga koos juba enam kui aasta tagasi.

Msn.com vahendab, et Wilson ja Busch tegid oma suhte avalikuks neljapäeva õhtul, kui paar astus Monacos koos punasele vaibale. Sama päeva hommikul postitas Wilson enda Instagrami kaks pilti (esimesel pildil on ta koos näitleja Helen Mirreniga), kus teisel pildil on selgelt näha, et näitlejanna seisab Buschi külje all.

Ka Busch jagas oma Instagrami-lugudes pilti endast ja Wilsonist, kus paar seisab arvatavasti hotellitoa rõdul. Palja ülakehaga Busch hoiab Wilsoni ümbert kinni ja mees lisas postitusele juurde teksti «see on hea» koos punase südamega.

Kes on Wilsoni kallim Jacob Busch?

Celebrity.nine.com.au vahendab, et 29-aastane ameeriklane kuulub Buschide perekonda, kellele kuulub pruulimisdünastia Anheuser-Busch, mis asustati 165 aastat tagasi Ameerikas, Missouri osariigis. Nad valmistavad näiteks sellist tuntud õllesorti nagu Budweiser.

Buschi perekond on Ameerikas rikkuselt 16. kohal ja mehe enda väärtuseks on vähemalt sada miljonit dollarit. Perekonnaärist inspireeritult asutas Busch koos kahe sõbraga 2016. aastal ka enda pruulikoja. Mehe Instagrami konto põhjal selgub, et ta on ka piimavaba jäätise Napp's asutaja.

Kõmumeedia spekuleerib, et Busch ja Wilson kohtusid juba 2019. aastal ning on juba pikemalt koos olnud. Paari nähti 2019. aasta märtsis ning allikas tunnistas Radarile, et nad olid kohtunud kuu aega varem, vahendab elitedaily.com.

Varasemalt oli Busch suhtes Ameerika ärinaise Adrienne Maloofiga, kes on hetkel 59-aastane. Nad olid koos alates 2013. aastast, läksid korduvalt lahku, kuid lõpetasid oma suhte ametlikult 2015. aastal.

Kuna Wilson oli koroonaviiruse pandeemia tõttu pikalt Austraalias ning Busch ilmselt Ameerikas, võib eeldada, et paari suhe pidas pika vahemaa vastu. Nüüd naudivad mõlemad aga üksteisega aega ja tundub, et tänase päeva veetis paar jahi peal.