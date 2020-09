Michael Jacksoni tütar Paris kaotas kaks oma lähedast sõpra: üks on juba liiga palju

Paris Jacksonist, kes oli oma isa, Michael Jacksoni surma ajal kõigest 11-aastane, on tänaseks sirgunud kaunis naine. Paris on tegelenud nii modellinduse kui ka näitlemisega, ning on algust teinud ka oma muusikakarjääriga.

Paar päeva tagasi postitas Paris oma isiklikule Instagramile järjest aga kaks kurba postitust, millega avaldas noor naine, et on kaotanud kaks oma lähedast sõpra.

Esimese postituse pühendas Paris oma sõbrale Noah, keda naine kutsus eriliseks hingeks. «Noah, sa olid nii eriline hing. Ilus nii seest kui väljas,» kirjeldas Paris ja lisas, et noormees tõi päikesepaiste igasse ruumi, millesse ta sisenes. «Mul on kahju, et su elu oli nii raske ja et maailm on nii õel. Sa ei vääri midagi muud kui valgust ja rõõmu ja armastust, kuna just seda tõid sa nende inimeste ellu, kes sind tundsid.»

«Sind ei unustata kunagi,» lisas Paris emotsionaalse postituse lõpetuseks.

Teise postitusega mälestas Paris oma sõbrannat Sofiat. «Üks on juba liiga palju. Ma vihkan seda...» alustas ta raske südamega. «Sofia, aitäh sulle kõigi kallistuste, naeratuste ja sõpruse eest.»

Paris tunnistas, et hakkab igatsema Sofia lauluhäält ja temaga koos uue muusika avastamist. «Sa tulid minu ellu ajal, mil ma seda väga vajasin ja ma loodan, et ma oleksin lõpupoole sinu jaoks olemas olla,» kirjutas Paris.

Postituste alla on oma toetust Parisile saatnud nii Paris Hilton, Ruby Rose kui ka Naomi Campbell. Paris ei täpsusta, kuidas ta oma sõbrad kaotas, kuid jagas mitmeid pilte nende koosveedetud ajast.