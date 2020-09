KUSTUTA KOHE ÄRA ⟩ Kim Kardashian tegi vana perepildiga poolõe Kylie Jenneri tusaseks

Kim Kardashian West, kes sai eelkõige tuntuks tõsielusaates «Keeping up with the Kardashians», jagas oma Instagramis pilti, mis on tehtud mitu aastat tagasi. Pildil on Kim koos oma kolme õega, kellest üks, Kylie Jenner, polnud postitusega üldse rahul.

«Kustuta kohe ära,» kirjutas Kylie tusaselt postituse alla ja on praeguseks oma kommentaarile kogunud ligi 100 000 positiivset reaktsiooni.

Postituse alla on ka paljud fännid jätnud veidi sarkastilisi kommentaare. «Kes see vasakul on?» küsib üks ja viitab Kyliele, kes näeb fotol ilmselgelt väga teistsugune välja. Küll aga on ühe fänni arvates kõik Kardashianite klanni liikmed aastatega muutunud: «Keegi ei näe samasugune välja.»

Pole päris kindel, kas Kylie jättis kommentaari naljaga pooleks või mitte, kuid praeguseks pole Kim postitust ära kustutanud. Kylie ise pole aga oma Instagramis, millel on ligi 200 miljonit jälgijat, pilte enda minevikust jaganud.