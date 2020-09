PILDID ⟩ Brasiillannast arst ei leia tööd, kuna tal on peaaegu maailma kõige parem tagumik

Modell ja arst Rayane Laura Souza on pärit Brasiiliast, kuid elab hetkel Boliivias. Möödunud aastal osales ta rahvusvahelisel iludusvõistlusel Miss BumBum, kus kuulutatakse välja maailma kõige parem tagumik, vahendab Daily Star.

26-aastane Rayane pidi võistlusel osalemiseks ajutiselt töölt lahkuma olgugi, et tema perekond oli selle otsuse vastu. Teda peeti 2019. aasta septembri lõpus toimunud võistlusel ka üheks favoriidiks, kuid ta jäi napilt tiitlist ilma. Võitjaks krooniti Suzy Cortez, kes oli maailma kõige parema tagumiku omanik ka 2015. aastal.

Miss BumBum iludusvõistlus. Keskel võitja Suzy Cortez ja vasakul teise koha saanud Raysa Laura Souza, kes esindas Prantsusmaad. FOTO: William Volcov/ZUMAPRESS.com/Scanpix

Nüüd on kurvikas arst meediale kurtnud, et ta ei leia Miss BumBumil osalemise pärast enam tööd. «Naiseks ja kauniks olemise juures on alati eelarvamusi. Mulle meeldib suhtlusvõrgustikus oma sensuaalsust näidata, kuid see ei tähenda, et ma poleks haiglas professionaalne,» nentis Rayane.

«Eelarvamusi on alati, võin olla hea arst ja sensuaalne, ma ei näe selles probleemi.»

Nüüd pole Rayane aasta pärast võistlusel osalemist siiani tööd leidnud, kuid õnneks on tal lõputunnistus olemas. Vaatamata sellele on naisel veidi teistsugune tulevikuplaan: «Mul on hetkel plaan minna Ameerikasse elama ja seal kinokunsti õppida.»

Olgugi, et naine kurtis kõmumeediale, et ta ei ole tööd leidnud, on ta septembris oma Instagrami postitanud pilte, mille põhjal jääb mulje, et Rayane leidis lõpuks ametialase töökoha.