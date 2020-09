Vana teekannu otsa komistanud Britil mehel polnud aimugi, et leidis uskumatu aarde

Suurbritannias asuva Hansons Auctioneers oksjonimaja kõneisiku sõnul rääkis anonüümne 51-aastane teekannu müünud mees, et koristas Derbyshire'is Church Gresley linnas asuva perefirma garaažis olnud kaste, kui leidis teekannu, mida tema ema armastas ikka mehe lapsepõlvekodus külalistele näitamiseks välja panna, vahendas Hansons Auctioneers.

«Teekann on olnud minu peres nii kaua, kui ma mäletan. Mu ema hoidis seda varem puhverkapis, et kõik seda näeksid. Meile teadaolevalt tõi selle Inglismaale minu vanaisa, kes võitles Teise maailmasõja ajal Kaug-Idas ja pälvis Birma tähe teenetemärgi,» rääkis müüja oksjonikorraldajatele.

Mehe ema suri 17 aastat tagasi ja isa üheksa aastat tagasi, pärast mida sattus teekann Newhallis asuva maja pööningule. Hiljem pandi see kasti ja koliti sugulase garaaži Church Gresley's.

«Me plaanisime saata kõik heategevuskauplusse. Kuid siis saabus koroonalukustus ja mul oli lõpuks aega garaažis kastide sisu üle vaadata. Ma arvasin alati, et see teekann on eriline, kuid ma ei olnud isegi veel oksjonimajja seda viies kindel, et tegemist on sellise aardega,» selgitas mees.

Tegemist on 18. sajandist pärit veinikannuga, mida võidi kasutada keiser Qianlongi palees.

Oksjonimaja omaniku Charles Hansonsi sõnul on teadaolevalt alles vaid kaks kannule peaaegu identset eset ja need asuvad Hiina ja Taiwani muuseumides.

Vaid 8,5 sentimeetrit kõrge kann müüdi oksjonil 24. septembril teekannu endise omaniku sõnul tema jaoks elumuutva summa eest maha.

Kannu müügihinnaks eeldati olevat kuni 43 000 eurot, kuid lõpuks ulatus sellele tehtud viimane pakkumine hoopis üllatusliku 426 962 euroni.

«Olen elevil, see muudab meie kõigi jaoks palju. Istusin ja vaatasin koos venna ja perega kodus oksjonit,» rääkis müüja oksjoni lõppedes.

«See oli pingeline. Jõin eelnevalt paar purki Guinnessi. Läheme täna õhtul tähistama ja kiidame vanaisa,» lisas õnnelik müüja.

Oksjonipidaja Charles Hanson ütles, et enne Londoni ostja lõplikku pakkumist osales pakkumissõjas kaheksa osalejat üle maailma.

«See on üks olulisemaid objekte, mida mul on olnud au müüa. See peab olema kõigi aegade parim lukustuseleid,» sõnas Hanson.

Hansonsi oskjonimaja hindaja Edward Rycroft oli rõõmus, kui kannu esimest korda nägi, sest ta taipas kohe, et tegemist on väärtusliku esemega.

«Ma teadsin, et see on eriline, ja veensin müüjat selle meile jätma, et saaksime kannu uurida. Meil oli hea meel talle hiljem öelda, et selle väärtus võib olla kümneid tuhandeid naelu, kuid oksjoni tulemus ületas kõik ootused,» ütles Rycroft.

Hiina keiser Ch Ien Lung keda teati ka nimega Qienlong valitses aastatel 1735–1796. FOTO: Mary Evans Picture Library/GROSV/Scanpix