VIDEO ⟩ Mehhiko pealinnas kasvatab kanepisõprade kommuun senatihoone ees kanepit

Mehhikos pakub palju kõneainet kamp kanepiaktiviste, kes kasvatavad keelatud narkootilist ainet pealinna Mexico City senatihoone kõrval asuvas Luis Pasteuri pargis, vahendas Mexico News Daily.

Kuigi aktivistidele pöörab palju tähelepanu kohalik meedia, siis kohalik politsei ei ole narkosõprade tegevusest eriti huvitatud ja nii saabki Plantón 420 nimeline kanepiaed oma täies hiilguses valitsushoone kõrval ilutseda.

Marihuaana-pooldajad rajasid aia veebruari alguses, kui istutasid kanepiseemneid kõikvõimalikesse pottidesse ja ka kastidesse. Nüüdseks on aga mõned taimedest kasvanud lausa 2,65 meetri kõrgusteks.

Mehhiko kanepiaktivistid lubavad oma aeda ka tavalisi inimesi, kellel on seal võimalus poole tunni jooksul suitsetada või osaleda mõnes töötoas. FOTO: Movimiento Cannabico Mexicano

Aktivistid istutavad jätkuvalt taimi ja külvavad seemneid erinevatesse pottidesse ja jalatsitesse, mis on oma koha leidnud kanepi seaduslikku kasvatamist nõudvate siltide ette.

«See, et saan siin aias suitsetada, on minu jaoks väga oluline,» ütles baristana töötav Marco Flores.

«Ma ei pea enam tänavale suitsetama minnes hirmu tundma,» lisas Flores.

Kanepiaktivistid ka elavad samas kohas, kus nad taimi kasvatavad.

Lisaks korraldavad nad ka kanepi idandamise, kasvatamise ja toodete väljatöötamise töötubasid, kus õpetatakse, kuidas valmistada kanepist näiteks süüa või seksuaalset naudingut tõstvaid määrdeaineid.

Samuti korraldavad nad loenguid, et tõsta teadlikkust kanepitaime ja selle derivaatide meditsiinilisest kasutamisest.

Mehhiko ülemkohus, kes otsustas, et marihuaana kasutamist keelavad seadused on põhiseadusega vastuolus, andis seaduseloojatele aega 15. detsembrini et need koostaksid õigusakti seaduse eelnõu.

Seni võib kanepisuitsetajaid, kelle valdusest leitakse rohkem kui viis grammi ainet, oodata kriminaalsüüdistus.

Vähema kui viie grammi omamine on aga seaduslik.

Mehhiko kanepiliikumise juhitud protestiaed on avatud ka külastajatele, kellel on lubatud suitsetada korraga 30 minutit. Siiski tuleb külastajatel hoolega järgida koroonaviiruse levikuga seotud sotsiaalse distantseerumise reegleid.

Kohapeal on kanepi ost ja müük keelatud, lisaks ei tohi kellegi teisega oma pläru jagada.

Iga külastaja saab endale spetsiaalse märgi ning valjuhääldi kaudu antakse märku, kui kellegi aeg on läbi saanud.

Ligi kaheksa kuud pärast aia avamist on Plantón 420 muutunud nii populaarseks, et see on ära märgitud ka Google'i kaardirakenduses.

«On suurepärane, et nad on avanud ruumi inimestele, kes on avatud uutele kogemustele või kes soovivad sellest teemast natuke teada saada,» ütles kanepisuitsetaja Carlos Díaz.

Kanepiaktivistid peavad aeda aga õppevahendiks.

«Me tahame, et Mehhiko seadusandjad saaksid aru, et me suitsetame rahumeelselt ja et me ei ohusta kedagi,» ütles kanepiaktivist José Rivera.

«Aitab väärkohtlemisest,» lisas Rivera.

Mehhiko kanepiliikumise esindaja Leopoldo Rivera nimetab aeda esimeseks avalikuks kanepiistanduseks viimase saja aasta jooksul.

«Marihuaana kasutajaks olemine ei tee meist kurjategijaid. Enamik meist töötab ja maksab makse. Oleme lihtsalt normaalsed inimesed, kellele meeldib kanep. Täpselt nagu need, kellele meeldib jalgpall ja kes ei kahjusta kolmandaid isikuid,» selgitas Leopoldo Rivera.

«Täname neid, kes ei tarbi, kuid saavad meie võitlusest aru. Legaliseerimine on õiglane nõue, selleks et ei rikutaks inimõigusi ja politsei lõpetaks enamjaolt rahumeelsete ja produktiivsete inimeste tagakiusamise,» lisas Rivera.

Kolm nädalat tagasi käisid kanepiaia eestvedajad koos viis legaliseerimist pooldav senaatori Jesusa Rodríguezega ka legaliseerimise arutelul.