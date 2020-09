Reisilaeva Amorella õnnetuspaigast leiti materjali, mida seal ei tohiks olla

Soome õnnetuste uurimise keskuse (OTKES) juhi Veli-Pekka Nurmi sõnul on leid Amorellaga juhtunu uurimisel tähtis ja tuleb analüüsida, kas see materjal mängis õnnetuse juures rolli, kirjutab hs.fi.

Ta lisas, et kui see materjal osutub ohtlikuks, siis ei ole Hjulgrundi kitsaskoha läbimine laevadele enam ohutu. Keskuse andmetel pole seal varem sellist looduslikku materjali olnud.

Amorella tõmmati madalikult lahti ja viidi puksiirlaevade abil Naantali dokki, kus laeva remonditakse, kuna keres on auk. Viking Line’i andmetel kulub remondile umbes kaks nädalat.

Ahvenamaa (soome keeles Ahvenanmaa, rootsi keeles Åland) on omavalitsuslik Soome maakond Läänemeres. Maakonna elanikkond on rootsikeelne ja ainus ametlik keel on rootsi keel.