Viimarjadest pruudi sukkpüksteni: uskumatu, mille varastamisega inimesed oma nime määrivad

Alkoholiga seoses ongi Lõuna prefektuuri politseikaptenile eredamalt meelde jäänud juhtum, kus inimene ei tahtnud ilmselt turvaväravatest varastatud alkoholiga läbi minna. Nii läks ta poe riietuskabiini ning jõi seal selle pudeli põhjani tühjaks.

«Samuti on olnud juhtum, kus inimene kallas kaupluses viina oma pudelisse ümber nii, et saaks turvaväravatest läbi minna, kuid jäi ikkagi vahele,» lisas Valtna.

«Kui inimene on poevarguselt tabatud, siis annab turvatöötaja ta politseile üle,» selgitas Raja ja lisas, et igasuguseid selgitusi ja põhjendusi võib kinnipeetu siis soovi korral politseile anda.

Vargaid tabavad turvatöötajad iga päev. Kui paljusid neist saab sarivarasteks nimetada on aga Raja sõnul raske öelda.

Siiski on tekkinud teatav hulk turvatöötajatele tuttavaid vargaid. «Mõned istuvad oma aja vanglas ära ja lähevad siis uuele ringile. Kogenud turvatöötajad tunnevad nad juba eemalt ära ja teavad sellistel tegelastel silma peal hoida,» rääkis Raja.

Kuigi varastel ei ole selget profiili, siis oskavad Raja kinnitusel kogenud turvatöötajad kahtlase käitumise turvakaameratest ära tunda. «Poevaras ei topi lihtsalt kaupa põue, vaid üritab hinnasilte vahetada, iseteeninduskassas jätta osa kauba eest tasumata jne,» tõi Raja mõningaid näiteid, mida sarivargad kauba saamiseks teevad.

Üritatakse igasugu skeeme välja mõelda. Kahjuks ei anta aga endale seejuures aru, et see kõik on turvakaameratest näha ja tuvastatav ka tagantjärele.

«Kui süüteo tunnused on olemas, siis annab turvatöötaja õigusrikkuja politseile üle. Aga tuleb ette ka olukordi, kus inimliku eksimuse tõttu on jäänud poodlejal kauba eest tasumata. Sel juhul politseid ei kaasata ja inimesel lubatakse kauba eest kohapeal maksta,» selgitas Raja ja lisas, et kõiki eksinud inimesi siiski alati varasteks ei tembeldata.

Põhja Ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Marie Aava rääkis Elu24-le, et kriminaalmenetlus alustatakse pisivarguste puhul siis, kui tegu on süstemaatilise teoga ehk varastatud on vähemalt kolmel korral, seda sõltumata kahjusummast. «Sellise varguse eest võib karistada rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega,» selgitas Aava. Vargusi pannakse toime erinevatel põhjustel – alkoholisõltuvuse küüsis olevad inimesed varastavad alkoholi, noorukid võivad panna toime vargusi selleks, et tõestada oma staatust grupis, ent leidub ka neid, kes varastavad, et kõht täis saada.