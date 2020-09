Suurbritanniast Ameerikasse kolinud Harry ja Meghan tegid septembri alguses Netflixiga 112 miljoni naelase (123 miljoni eurose) diili, mis paneb nad esmakordselt teleprodutsentide staatusse. Sussexi hertsogipaaril on nüüd ka oma produktsioonifirma.

Veel hiljuti kirjutas kõmumeedia, et kuningliku pere endised liikmed kavatsevad osa võtta tõsielusarjast, mis kajastab nende igapäevaseid tegemisi. Harry ja Meghani esindaja on selle kuulujutu aga ümber lükanud, vahendas Hello! Magazine.