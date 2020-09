VIDEO ⟩ Maailmaklassi räpparid tegid Leedust laulu ja kõige suuremas segaduses on leedukad ise

Laulust on erilises vaimustuses leedukad, kellel pole õrna aimugi, miks just nende riik sellise au osaliseks sai.

Laulusõnad sellele seletust ei anna, kuna Leedut on neis mainitud põgusalt ja rohkem auru läheb räpparite saavutustega kiitlemisele, vahendas Leedu rahvusringhääling.

Leedu käib vaikselt läbi vaid refräänist, ehkki pole täpselt aru saada, mida on silmas peetud. «Tryna snatch you home, my Lithuania,» räpib Big Sean, mida võib tõlkida kui «proovin su koju kaasa näpata, mu Leedu».

Muusikavideogi on rohkem seotud filmiklassikasse kuuluva õudusfilmiga «Hiilgus» («The Shining», 1980) kui Baltimaadega.

Millest siis ikkagi selline nimi?

Leedu rahvusringhäälingu muusikatoimetaja Ramūnas Zilnys spekuleeris, et nimel polegi erilist tagamõtet. «Tundub pisut, nagu oleks mõeldud, et paneme pealkirja suvalise ja vähetuntud riigi, et see kõlaks eksootiliselt,» kirjutas Zilnys ühismeedias.

Veidi enam kui kolme nädalaga on video kogunud YouTube'is üle 6,8 miljoni vaatamise. Leedus elab ÜRO andmetel veidi enam kui 2,7 miljonit inimest.

«Ma ei suuda uskuda, et see video on esimene vaste, kui netist Leedut otsid. Sel videol on rohkem vaatamisi kui Leedus inimesi,» imestas üks YouTube'i kommentaator.

Kommentaariumist võib leida ka leedukaid, kes imestavad, miks kuulsad räpparid Leedust laulu on teinud. «Leedulasena on ausalt segaduses, miks selle laulu nimi Leedu on,» on kirjas kõige populaarsemas kommentaaris.

Ühe teooriana pakutakse, et räpparitele jäi silma riigi ingliskeelse nimekuju Lithuania kolm esimest tähte. «Lit» on populaarne slängisõna, millega kirjeldatakse midagi ägedat. Eestikeelne vaste võiks olla näiteks «küte».