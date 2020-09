«Ringvaate» tiimis juba teine koroonahaige: tavapärane külmetus on talumatum

«Köhatan aeg-ajalt, aga ma ei tunne, et oleksin väga haige. Nina läheb aeg-ajalt kinni ja väike pitsitus on rinnas. Vahepeal käib külmavärin peal ja siis jälle kuumahoog,» kirjeldas Teder haigusnähte.

Mehe sõnul on tema seis praegu igati «talutav». «Tavapärane külmetus on talumatum,» lisas ta.

«Ringvaate» saatejuht Marko Reikop, kes on samuti eneseisolatsiooni saadetud, ei ole positiivset testitulemust aga saanud. «Terviseamet helistas mulle ja ütles, et mul on olnud lähikontakt Covid-positiivsega. See lähikontakt toimus juba rohkem kui nädal tagasi, nii et mul ei ole mingeid haigustunnuseid ja ma olen terve,» kinnitas ta.