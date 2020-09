PILDID JA VIDEO ⟩ California maastikupõlengud on hakanud hävitama veinimõisasid

Veinipiirkonna põlengualadelt on evakueeritud üle 50 000 inimese, kogu Californiast aga rohkem kui 66 000 inimest, teatab reuters.com.

Tuletõrjujate sõnul levivad põlengud tugeva tuule tõttu kiiresti edasi ja selle tõttu on neile raske piiri panna.

Mitu tuntud veinimõisa on maha põlenud ning kannatada on saanud üks kuulsamaid, Castello di Amarosa, mille peahoone on siiski veel püsti.