Saara Pius erakorralisest keisrilõikest: naised on ikka retsilt tugevad!

«Tundsin juba pärast esimest sünnitust, et olen kangelane,» ütleb näitleja Saara Pius ajakirja EMA sügisnumbris. «Naised on ikka retsilt tugevad! Müts maha kõikide naiste ees, kes on sünnitanud!» on ta iseenda ja sookaaslaste üle uhke. «Mehed peaksid ainult austama naisi selle eest,» leiab Saara.