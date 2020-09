KUULA ⟩ Adeele Jaago avalikustas oma kaheaastase tütre sünnipäeva puhul imekauni pala

Singel «Emani» on pungil õrna, hellitavat ja atmosfäärilist energiat. «Lugu on sündinud ideest, et iga lapse taga on ema, see pala on pühendus kõikidele emadele ja vanaemadele. Laul sellest, kuidas kõik teed, nii sirged kui konarlikud, viivad ringiga koju tagasi – emani,» seletab ta.



Adeele Jaago on sahtlisse lugusid kirjutanud alates 12-aastasest peale. Tema muusikas kohtuvad siirad ning ehedad laulusõnad, heakõlalised meloodiad ja kosmiline atmosfäär. See kõik kokku teeb koosluse Adeele. Singel on esimene ilmutis uuel aastal väljaantavalt autorialbumilt. Käesoleva pala sõnad ja muusika on kirjutatud Adeele poolt.