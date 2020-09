Yana Toom meenutab raskeid 90ndaid: see oli periood, millal ma õppisin poest varastama

Aasta 1992 oli Toomi pere jaoks raske – tema Venemaalt pärit abikaasavei ei saanud Eestisse sissekirjutust ning seetõttu polnud mehel ka tööd. Yana ema meenutuste kohaselt oli toona söögiks vaid hirssi ja naereid, kuid Toomi sõnul mäletab ema seda perioodi veidi liiga sinisilmselt. «See oli see periood, millal ma õppisin päris edukalt poest varastama, nii et mõned hakklihapakid on minu südametunnistusel küll,» tunnistas ta. «Aga, kui sul on väikesed lapsed ja pole süüa, siis pole midagi parata. See on õnneks minevik.»