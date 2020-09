Traagiliselt hukkunud «Glee» staari õde pani tema eksiga leivad ühte kappi

Naya Rivera endine abikaasa Ryan Dorsey ja tema perekond on ühendanud jõud näitlejanna pisioja kasvatamiseks, kirjutab Cosmopolitan. Kui «Glee» staar juulis paadisõidu ajal hukkus, jäi temast maha 5-aastane Josey Dorsey, kelle naine suutis enne vee alla vajumist päästa. Naya ja Ryan jagasid Josey hooldusõigust, kuid nüüd on tema õde asunud lapse kasvatamises mängima olulist rolli.



Ajakiri Cosmopolitan raporteerib, et Ryan ja Nickayla kolisid neljatoalisesse majja ning neid nähti lähedal asuvas Targetis ka majapidamistarbeid ostmas. «Nad lõõpisid ja jutustasid terve aja. Ilmselt aitavad nad üksteise tuju tõsta,» rääkis üks pealtnägija.