Riided langevad ja äri õitseb: koroonaehmatuse üle elanud alasti koristajad upuvad töösse

Selle aasta alguses alasti koristamisteenust pakkuva ettevõtte loonud 34-aastane Nikki Belton ei osanud veel jaanuaris arvata, et vaid mõni kuu hiljem hakkab tema edukat algust nautinud ettevõte kiratsema, vahendas The Sun.

Koroonakriis oli löönud valusalt ka varem meditsiiniõena töötanud naise uut ettevõtet, kus klientidel tuleb pesus koristaja palkamisel tunni eest tasuda 75 naela. Päris alasti, vaid kummikindaid kandnud koristaja teenuse eest tuleb aga tunnis välja käia lausa 95 naela.

Lukustusega kadusid nimelt ka kliendid.

Nüüd rõõmustab Belton taas, sest nõudlus paljaste koristajate järele on hüppeliselt kasvanud. Naine usub, et selle taga on asjaolu, et inimesed pidid kuude kaupa kodus istuma ega saanud kellegi seltskonda nautida.

Kõik Beltoni ettevõtte The Naked Cleaning Company pakutavad teenused on ikka samasugused, kui enne pandeemiat, kuid nüüd kannavad koristajad ühe täiendava kehakattena kohustuslikku näomaski.

Beltoni ettevõttes töötavad koristajad täidavad selliseid ülesandeid nagu tolmuimejaga puhastamine, lapiga tolmu pühkimine ja pindade puhastamine.

Koristajatel tuleb jälgida erinevaid koroonaviiruse leviku tõkestamisega seotud reegleid, mistõttu ei lähe nad kunagi kliendile lähemale kui kaks meetrit.

Beltoni sõnul on tema ettevõtmisel veel üks suur boonus, nimelt aitab naise hinnangul alasti koristamine kaasa sellele, et viirust ei ole võimalik riietega edasi kanda.

«Ma arvan, et meie töö on praegust olukorda arvestades nüüd olulisem kui kunagi varem ja äril on läinud väga hästi, nõudlus alasti koristajale järele on tõusnud,» selgitas Belton.

Beltoni koristusfirma pakub kogu kodu koristamise teenust. FOTO: Theo Moye/Mercury Press/Scanpix

«Oleme siin selleks, et pakkuda klientidele rõõmu ja aidata sealjuures inimeste kodusid koristada, sest päeva lõpuks oleme professionaalsed koristajad, kes teevad lihtsalt oma tööd,» selgitas Belton.

Naise sõnul saab ta aru, kui kurnav oli lukustuse aeg kõigile inimestele, sest elas selle ka ise üle. Alasti koristamine toobki tema sõnul tagasi õnne, lõbu ja heaolutunde.

Alasti puhastusettevõtte teenust kasutavad Beltoni sõnul peamiselt mehed.

«Paljud koristajad on andnud mulle tagasisidet ja öelnud, et nad on saanud olla oma klientidele sõbra eest, kes ei ole lukustuse ajal saanud teistega väga silmast silma suhelda,» lisas Belton.

Belton ei ole aga ainus naine Ühendkuningriigis, kes on oma senise palgatöö vahetanud alasti koristusteenuse pakkumise vastu ja kelle äri nüüd õitseb.

Hotellikoristajast firmajuhiks

Kentis elav 35-aastane Claire O'Connor otsustas samuti umbes aasta eest oma senise töö hotellikoristajana lõpetada ja hakkas selle asemel hoopis eraklientide kodusid küürima. Seda muidugi alasti või pesus olles. Näiteks küsib O'Connori juhitav ettevõte pesus koristamise tunni eest 75 naela, topless koristamise eest 85 naela tunnis ja ihualasti koristamise eest 95 naela tunnis, vahendas The Scotsman.