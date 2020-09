Kummaline teadustöö väidab, et Maa sees on must auk

Imelikul kombel avaldati see töö teadusajakirjas Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, tekitades teadusringkondades, eelkõige kosmosloogides hämmeldust, kirjutab futurism.com.

«USA kosmoseagentuuri NASA ja USA ülikoolide mõned teadlased väitsid hiljuti, et Maa sisemuses on musta augu laadne struktuur. See struktuur võib olla põhjuseks, miks meie planeedil üldse elu on, olles elutekke membraan, mis koosneb bioloogilistest materjalidest nagu DNA,» on teadusartiklis.

Avaldatud artiklis on veel kummalisusi, mis isegi vandenõuteoreetikute arvates on hullemad kui nende teooriad.

«DNA struktuur on 109 korda pikem kui Maa tuum ja väga tihe. Selle pika objekti tihenemisel tekib kõver aegruum ja musta augu omadused,» on veel avaldatud töös.

Põhivoolu teadlased süvenesid nüüd sellesse töösse, mis esmakordselt ilmus üks aasta tagasi ja ei saanud varem tähelepanu. Nende sõnul on murettekitav nii väidetava teadustöö sisu kui see, et töö ilmus tõsises teadusajakirjas, millel teevad kaastööd Euroopa tuntud ülikoolide teadlased.

«Väide, et Maa sees asub must auk, mis on bioloogilisest materjalist, eelkõige DNAst, on nagu mõnest tabloidist, olles meelelahutus,» teatasid kritiseerijad.

Üks kummalist teadustööd lugenud teadlastest on USA Põhja-Carolina ülikooli kosmoloog Paul Byrne, teine teadlane oli Briti Cambridge’i ülikooli matemaatik Sarah Rasmussen, nende arvates oli tegemist kavalusega.

Rasmusseni sõnul on kõige tõenäolisem seletus see, et autorid esitasid sihilikult naeruväärse artikli, et paljastada teaduskauged ajakirjad, mis väidetavalt on teadusväljaanded, mis avaldavad eelretsenseeritud teadusartikleid, kuid tegelikkuses ei kontrollita, mida avaldatakse.

Byrne lisas, et musta augu artikli üks autoritest on varem avaldanud artikleid, milles hoiatab võlts teadusajakirjade eest.

Nende kahe teadlased sõnul on Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences ajakiri ka varem ämbrisse astunud. Juba 2013 söödeti neile väidetav teadustöö, mille autorid väitsid, et tegemist eelretsenseeritud tööga, mis on Nobeli preemiat väärt.

Kindlasti ei ole meie planeedi keskel musta auku, kuid teadlaste sõnul on musta auk mingil viisil nimetatud väljaandes, kui ta igasugust jama avaldab.

Must auk on aegruumi piirkond, millest lähtuv gravitatsioon on nii tugev, et sellest ei pääse välja midagi, millel on mass. Selle tekitab vastavalt üldrelatiivsusteooriale väga suur tihedus, mis deformeerib aegruumi.