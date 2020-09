Kertu Jukkum kirjeldab «maailma kõige rõvedamat protseduuri», mille ta pidi Eestis läbi tegema

Ta võtab jäleda jämeda vooliku ja asub seda mulle kurku, sealt edasi söögitorru toppima. Vahepeal palub, et neelataksin, et toru pääseks sügavamale sisikonda. Need sekundid on nii vastikud, et püüan mõelda, et see piinlev ohver seal pole mina. Võib-olla hakkan hulluks minema...»