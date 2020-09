Vormelibossi eksnaine: Schumacher suhtleb, ta ei ole Šveitsis

Siete pronti a seguire la nostra Eli stasera nella puntata in diretta dalla casa del @grandefratellotv ? Appuntamento alle 21.20 su canale 5! EG Staff . . #gfvip #grandefratellovip #grandefratello #elisabettagregoraci #canale5

A post shared by Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal) on Sep 25, 2020 at 9:12am PDT